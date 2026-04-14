Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta sporla, sanatla ve bilimle tanışarak çok yönlü gelişimini destekleyen etkinliklerine aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen programda ilkokul öğrencileri bir araya geldi, gün boyu süren etkinliklerde hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde minik öğrenciler ağırladı. Öğrenciler, okçuluk, tiyatro, spor ve robotik kodlama atölyeleriyle dolu dolu bir gün geçirdi. Farklı alanlarda yeni deneyimler kazanan çocuklar, etkinliği kitap okuma etkinliğiyle tamamlayarak hem eğlendi hem öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli atölye ve aktivitelerde yer aldı.

Çocuklar okçuluk alanında yay ve ok kullanmayı öğrendi. Eğitmenler eşliğinde hedefe nasıl odaklanacağını öğrenen öğrenciler, dikkat ve koordinasyon becerilerini geliştirdi. Ok atışı yaparken heyecan yaşayan çocuklar, okçuluk sporunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar tiyatro ve drama atölyesinde çeşitli canlandırmalar yaptı. Eğitmenler eşliğinde yeteneklerini sergileyen çocuklar, kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Çocuklar spor alanında çeşitli aktiviteler keyifli vakit geçirdi. Koşu, oyun ve parkur çalışmasına dayalı etkinliklerle enerjilerini attı ve sağlıklı yaşamın önemini öğrendi.

Çocuklar teknoloji atölyesinde Robotik kodlama çalışmaları yaptı. Uzman eşliğinde gerçekleşen çalışmada çocuklar robotik kodlamanın temel bilgilerini öğrenerek birebir uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan çocuklar günün yorgunluğunu kitap okuyarak attı. Birbirinden seçkin ve renkli etkinlikler sonrası farklı okullarda okuyan öğrencilerle kitap okuyan çocuklar hem sosyalleşti hem de faydalı bir etkinliğe imza attı.