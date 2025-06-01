Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayı üretici-market fiyat farklarını, girdi fiyatlarındaki değişimleri ve 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü değerlendirdi. Sivri biberde fiyat farkı yüzde 283’e ulaşırken, çiğ süt fiyatlarının düşüklüğü sektörü tehdit ediyor.ANKARA (İGFA) -Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran 2025’te yaptığı basın açıklamasında, Mayıs ayı üretici-market fiyat farklarını, tarımsal girdi fiyatlarındaki değişimleri ve Dünya Süt Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI: SİVRİ BİBER ZİRVEDE

Mayıs’ta üretici ve market fiyatları arasındaki en büyük farkın yüzde 283 ile sivri biberde görüldüğünü belirten Bayraktar, "Bunu yüzde 278 ile kuru soğan, yüzde 217 ile kuru fasulye, yüzde 213 ile nohut ve yüzde 203 ile kuru incir izledi. Üreticide 13 TL olan sivri biber markette 49 TL’ye, 5 TL olan kuru soğan 19 TL’ye, 33 TL olan kuru fasulye 105 TL’ye satıldı" dedi

Markette 36 ürünün 17’sinde fiyat artışı, 19’unda düşüş yaşandığını ifade eden Bayraktar, "Limon ve elma yüzde 22 ile en çok artan ürünler olurken, sivri biber yüzde 49 düşüşle en fazla ucuzlayan ürün oldu. Üreticide ise 28 ürünün 8’inde fiyat artışı, 13’ünde düşüş görüldü. Sivri biber yüzde 72 düşerken, limon yüzde 112,5 artışla öne çıktı. Fiyat değişimlerinde, bayram talebi, hasat durumu, zirai don ve tarla üretimindeki artış etkili oldu" diye konuştu.

Mayıs ayında amonyum sülfat gübresi yüzde 4,9, üre gübresi yüzde 2,3 artarken, amonyum nitrat gübresi yüzde 0,5 düştüğünü belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yıllık bazda ise üre gübresi yüzde 46,2, DAP gübresi yüzde 36,9 zamlandı. Elektrik fiyatları yüzde 47,08, tarım ilaçları yüzde 14,94, mazot yüzde 13,9 artış gösterdi. Süt yemi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 26,4 yükseldi. Artan maliyetlerin üreticiyi zorladı" dedi.

1 Haziran Dünya Süt Günü’nde sütün hayvancılık sektöründeki önemine dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye, koyun sütünde dünya 2’ncisi, keçi sütünde 6’ncısı, inek sütünde 9’uncusu. 2024’te çiğ süt üretimi yüzde 4,7 artarak 22,5 milyon tona ulaştı. Ancak, çiğ süt fiyatlarındaki istikrarsızlık üreticiyi mağdur ediyor. Türkiye’de 100 litre çiğ süt 37 avroya alınırken, Avrupa’da bu rakam 50-57 avro arasında. Ulusal Süt Konseyi’nin 17,15 TL’lik tavsiye fiyatına rağmen, Haziran’da üreticinin eline ortalama 16,32 TL geçti. Çiğ süt/yem paritesi 1,14’e gerileyerek 2022’den bu yana en düşük seviyesine indi" diye konuştu.

Bayraktar, "Artan maliyetler ve düşük fiyatlar sektörü tehdit ediyor. Çiğ sütte üreticinin kazancı sağlanmalı, girdi fiyatları kontrol edilmeli” çağrısında bulundu.