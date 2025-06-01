Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) 19. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık bayrağını üyelerin oy birliğiyle Onur Kutlualp devraldı. Törende Nilüfer Çevikel’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) 19. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleşti.

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği kurulda, Görevini devreden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD'ın büyük bir aile olduğunu vurguladı. Çevikel, 6 yıl süren iki başkanlık dönemi boyunca kendisine inanan, destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Defalarca ‘En İyi Sivil Toplum Kuruluşu’, ‘En Fazla İstihdam Sağlayan Kuruluş’ gibi birçok ödül aldık. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için BUTEKOM, BUTGEM gibi kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladıklarının altını çizen Çevikerl, "Adımızı Türkiye’nin en büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarının protokol listelerine yazdırdık. Yeni Başkan Onur Kutlualp’in her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Yeni dönem hayırlı olsun" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM VE DOSAB İLE TAM İŞ BİRLİĞİ OLACAK"

DOSABSİAD’ın yeni Başkanı Onur Kutlualp ise teşekkür konuşmasında, üyelerin teveccühü ile yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Kutlualp, " Bu güvenin, omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Sayın Nilüfer Çevikel başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarıma, özverili çalışmaları ve bölgemize kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum. Onlardan devraldığımız bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, en temel vazifemiz olacaktır" diye konuştu.

Yeni dönemde eğitim konusuna özel bir hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Kutlualp, "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitimin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için üniversitelerimizle ve eğitim kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek, yenilerini hayata geçireceğiz" dedi. Bir diğer önemli önceliklerinin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Kutlualp, yeni dönemde DOSAB komitelerinde DOSABSİAD yönetiminden arkadaşlarının da aktif katılımını sağlayarak, tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket etmeyi planladıklarını söyledi.

Bu arada toplantıda söz alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSAB'ın temellerinin 1970'li yıllarda sanayicilerin ortak bir hayaliyle atıldığını ve bu sürecin DOSABSİAD'ın kuruluşu ile başladığını belirtti.