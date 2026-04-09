İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun dosyası çerçevesinde, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Başsavcılığın, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışma kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'uyuşturucu temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen 14 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu, Enes Güler'in bulunduğu bildirildil.

Yetkililer, kamu sağlığını tehdit eden suçlara karşı yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, olayla ilgili süreç titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.