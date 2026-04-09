İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda yaşanan olay üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, uygunsuz şekilde yurda girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Nisan 2026 günü saat 20.15 sıralarında yurttan gelen ihbar üzerine ekipler hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, kimliği başlangıçta belirlenemeyen bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu tespit edildi. Şahsın söz konusu alana nasıl girdiğine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalar ve devamındaki kimlik tespit işlemleri sonucunda şahsın kimliği netleştirildi. Şüphelinin daha önceden suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şahıs hakkında 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.