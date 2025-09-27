‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde sahne alan dünyaca ünlü şefler, Bursa ürünlerini kullanarak birbirinden şık ve lezzetli tabaklar hazırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, hem göze hem de damaklara hitap eden etkinleriyle gastronomi tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Festival, 3 gün boyunca ana sahne, gastro söyleşi alanı, yarışma alanı, lezzet atölyesi, alternatif sahne ve çocuk sahnede birçok renkli programa ev sahipliği yapacak.

Usta şefler Bursa ürünlerini yorumları Ana Sahne’de yapılan ‘Açılış Gastro Sahnesi’ katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. ‘Bursa’dan Dünyaya Lezzet Sunumu’ konulu programda, Şefler Cüneyt Asan, Shunichi Horikoshi, Rudolf Van Nunen, Chris Maxwell, Atakan Özen, Alparslan Bayrak ve Emre Uslu tarafından Keles kuzu etiyle birlikte Bursa’nın yöresel lezzetleri kullanılarak birbirinden güzel tabaklar hazırlandı. Lezzet tutkunlarına ürünleri nasıl doğru kullanacaklarını da anlatan şefler, yemek hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları da aktardı. Bursa’nın zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan şefler, ürün çeşitliliğinin de Bursa’yı ön plana çıkardığını dile getirdi.

İtalya lezzetleri Bursa ürünleriyle hazırlandı ‘Sınır Tanımayan Lezzetler’ temalı programda sahne alan Şef Valentino Starace de muhteşem İtalyan lezzetlerini Bursa’ya özgü ürünlerle hazırladı. İtalyan ve Türk mutfağının bazı noktalarda birbirine benzediğini anlatan Starace, Bursa’nın önemli bir gastronomi noktası olabileceğini de belirtti.

Gezek kültürü yaşatıldı Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtan Gezek Programı da alanı dolduranlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Başkan Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte programa katılarak Bursa’nın yüzyıllara dayanan zengin müzik geleneğini doyasıya yaşadı. Davet üzerine sahneye çıkan Başkan Bozbey, ‘Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere’ türküsünü seslendirdi. Daha sonra Şef Dr. Aysel Gürel önderliğinde sahne alan ‘Gastro Müzik Korosu’ da performanslarıyla Bursalılara keyifli anlar yaşattı.

Gastro Söyleşi Alanı Gastro Söyleşi Alanı’nda düzenlenen ‘1. Bursa Coğrafi İşaretler Zirvesi’nin birinci oturumu ise YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda, Derya Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Zanbak, Cem Kösemeci, Prof. Dr. Selim Çağatay ve Ali Şevki Akay tarafından coğrafi işaretlerle ilgili süreçler hakkında bilgiler verildi.

Zirvenin ikinci oturumu ise ‘Coğrafi İşaretlerde Başarı Hikayeleri’ temasıyla yapıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun üstlendiği oturumda, İskender İskenderoğlu, Meral Seçer, Osman Özkan, Mahinur Makar, Birol Uluşan ve Özlem Sarı tarafından başarı hikayeleri anlatıldı.

Yarışma Alanı’nda eğlenceli anlar Yarışma Alanı’nda Bursa Aşçılar Derneği ve Engelsiz Yaşam Okulu’nun katkılarıyla hazırlanan ‘Üreten Kadınlar Yarışıyor’ ve ‘Lezzette Engel Yok Yarışması’ ise katılımcılara hem eğlenceli hem de heyecanlı anlar yaşattı. Kendi yörelerine ait ürünleri kullanarak yeni tatlar hazırlayan kadın kooperatiflerinin üyeleri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Şef önlüklerini takarak tezgahın başına geçen engelli bireyler ise mutfaktaki performanslarıyla hiçbir şeyin kendilerine engel olamayacağını bir kez daha gösterdi.

Lezzet Atölyesi’nde uluslararası lezzetler Lezzet Atölyesi’nde ise Şefler Şenol Eralp ve Hanifi Özdemir tarafından ‘Zeytinyağlı Bursa Siyahı’ atölyesi düzenlendi. Uluslararası Lezzet temalı atölyelerde de Tataristan ve Bulgaristan’dan gelen şefler, kendi yörelerine ait yemekleri yaparak püf noktalarını misafirlerle paylaştı.

Alternatif ve Çocuk Sahne Alternatif Sahne’de ise ‘Bedevi ve Arkadaşları Grubu’ sahne alıp canlı performans sergileyerek dinleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra ‘Şeflerin Aşkı’ adlı filmin gösterimi alanı dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çocuk Sahne’de ise gün boyunca BUSMEK ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün katkılarıyla ‘Ebeveyn ve Çocuk kek Yapımı ve Süsleme Atölyesi’, masal dinletileri ve Karagöz Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Aileleriyle birlikte önlükleri giyerek kek yapan çocuklar, hem eğlendi hem de keyifli zaman geçirme imkanı buldu.