Ünlü manken ve akademisyen Hazal Çakmak, modellik kariyeriyle dünya podyumlarında adından söz ettirirken, akademik alanda da çığır açıyor. ODTÜ mezunu Çakmak, dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabuller alarak göç sosyolojisi, antropolojisi ve uluslararası ilişkiler üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerle bilim dünyasında yankı uyandırıyor. Çakmak, İtalya ve Yunanistan’da hem akademik, hem de modellik kariyerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin medyatik modellerinden Hazal Çakmak, hem dünya podyumlarında hem de akademik dünyada dikkat çekiyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun olan Çakmak, 2025 QS sıralamasında dünyanın en iyi 18. antropoloji bölümüne sahip SOAS’tan kabul aldı. Ardından, THE sıralamasına göre Türkiye’deki tüm hukuk bölümlerini geride bırakan İtalya’daki Palermo Üniversitesi’nin hukuk departmanında göç hukuku üzerine bir sömestr eğitim gördü.

Şu anda Yunanistan’da uluslararası ilişkiler perspektifinden Karadeniz ve Doğu Akdeniz çalışmalarına odaklanan Çakmak, sosyoloji ve uluslararası hukuk bilgisiyle bu bölgeleri çok yönlü analiz ediyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE KİTAPLAR

Çakmak’ın ilk kitabı, Can Yayınları’ndan İngilizce olarak yayımlanan Theory Proof Edition adlı sosyoloji çalışması oldu. Eylül 2025’te yayımlanacak ikinci kitabında ise Ukrayna-Rusya Savaşı’nı kültürel, etnik ve tarihi boyutlarıyla ele alıyor; İsrail-Türkiye ilişkilerini tarihsel bir perspektifte inceliyor ve pantürkizmi Transkafkasya, Hazar Denizi ve Karabağ Savaşı bağlamında değerlendiriyor. Kitapta ayrıca Huntington’ın medeniyetler çatışması tezi, Nazi psikolojisi, Arap Baharı, ABD’nin containment ve rollback politikaları ile uluslararası hukukta göç konuları derinlemesine irdeleniyor. Çakmak, bilimsel makalelerini İngilizce yazıp bazılarını Türkçe’ye çeviriyor ve 7 ay boyunca Yolcu Haber TV’de köşe yazıları kaleme aldı.

MODA DÜNYASINDA PARLAYAN YILDIZ

İtalya’da modellik kariyerine devam eden Çakmak, dünyaca ünlü modacıların defilelerinde ve katalog çekimlerinde yer alıyor.

Güzelliği, tarzı ve iş disipliniyle beğeni toplayan Çakmak, Avrupa’daki moda haftalarına katılarak İtalya’daki moda çevresini koruyor. İstanbul’a iş, Yunanistan’a akademik çalışmalar ve İzmir’e ailesi için seyahat eden Çakmak, yoğun temposuna rağmen her iki alanda da başarıyı sürdürüyor.

Bir lansmanda konuşan Hazal Çakmak, “Modellik kariyeri bitince akademik kariyer yapan birkaç örneği dünyada ve Türkiye’de gördüm. Ancak ikisini aynı anda, bu kadar profesyonel bir şekilde yapanı görmedim. Her sene bir bilimsel kitap çıkararak, dünyanın en iyi okullarından kabuller alarak ve en prestijli moda show’larında mankenlik yaparak bunu başarmak eşsiz bir deneyim” dedi.