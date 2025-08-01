Türk pop müziğinin yıldızı Simge, ikinci albümünden yeni teklisiyle dinleyicileri mest etti.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin zirvedeki ismi Simge, merakla beklenen yeni albümünden ikinci teklisi “Taksi” ile müzikseverlerle buluştu. Arka arkaya çıkardığı hit parçalarla listelerin değişmeyen ismi olan Simge, kariyerinin bu yeni döneminde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün akşam İstanbul Maslak Uniq Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Simge, sürpriz yaparak yeni şarkısı “Taksi”yi ilk kez seslendirdi.

Seyirciden büyük alkış alan bu özel performans, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sözleri Mabel Matiz’e, müziği ve düzenlemesi George Kalogerakos’a ait olan şarkının klibi ise başarılı yönetmen Melih Kun tarafından İstanbul Autodrom yarış pistinde çekildi. Enerjik ritmi ve güçlü sözleriyle dikkat çeken “Taksi”, şimdiden yazın en iddialı hit adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Yeni albümü için birbirinden ünlü isimlerle iş birliği yapan Simge, müzik listelerinin zirvesine yeniden yerleşmeye hazırlanıyor.

Titizlikle hazırladığı ikinci albümüyle kariyerinde yepyeni bir dönemi başlatan sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz şarkılar sunmayı sürdürüyor.