İş, sanat, spor ve medya dünyasından “iz bırakan” isimler görkemli bir törenle ödüllerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Sanat, spor, medya ve iş dünyasından İz Bırakanlar, görkemli bir törenle İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni’nde bir araya geldi.

Şah Medya tarafından organize edilen “İZ BIRAKANLAR ZİRVESİ” Ödül Töreni 5 Ekim’de, Sofitel Otel-Taksim’de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Ece Erken ve Dr. Ezgi Eryılmaz’ın yaptığı gecede, aralarında Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu, Timur Erk, Ertem Şener, Efe Alıcı, Yavuz Bingöl, Aslı Gümüşel, Betigül Ceylan, Umut Akyürek gibi çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Kadın Oyuncu Ödülü’nü Nevra Serezli, Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü’nü Erhan Yazıcıoğlu, TV Spor kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcu Ödülü’nü Ertem Şener, Türk Halk Müziği kategorisinde Yavuz Bingöl, TV-Dizi kategorisinde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu İz Bırakan Ödülü’nü Betigül Ceylan aldı. Geçtiğimiz yıl geliştirdiği ameliyat tekniğini tıp literatürüne kazandıran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da tıp alanında İz Bırakanlar ödülünün sahibi oldu.

Sanat dünyasından ödül alan isimler şöyle:

Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Kadın Oyuncu Onur Ödülü- Nevra Serezli

Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü- Erhan Yazıcıoğlu

Türk Halk Müziği kategorisinde İz Bırakan Ödülü- Yavuz Bingöl

TV-Dizi kategorisinde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu İz Bırakan Ödülü - Betigül Ceylan

Medya dünyasından ödül alan isimler ise şöyle:

TV Sabah Haberleri İz Bırakanlar Ödülü - Now TV - Çalar Saat Programı - Ezgi Gözeger Özmemiş

TV Program Kategorisinde “İz Bırakanlar” Ödülü Kanal 24- Basın Ekspres Programı Moderatörü Kahraman Poyrazoğlu

TV Haber Kategorisinde yaptığı haberlerle İz Bırakanlar Ödülü ATV Haber- Özlem Aktay

TV Haber Spikeri Alanında İz Bırakanlar Ödülü Habertürk TV Ana Haber Spikeri Esra Toptaş

TV Haftasonu Haber Programı kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü Ülke TV - Erman Yapan

TV Haftasonu Haberleri İz Bırakanlar Ödülü Star TV- Melis Sander

TV Kültür Sanat kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü BloombergHT – Ece Saruhan

Yaptığı Sağlık Haberleri ile İz Bırakanlar Ödülü Demirören Haber Ajansı- Özlem Yurtçu Karabulut

Yılın En İyi Magazin Programı Yapımcısı- Beyaz TV – Bilal Özbilge

Yılın Futbol Programı – Beyaz Futbol

Yazılı Basın Gazete kategorisinde Gündem Yaratan Köşe Yazıları ile “iz bırakanlar” ödülü - Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fulya Soybaş Işık

TV Haberciliğinin Parlayan İsmi Kanal D Haber- İbrahim Konar

Yazılı Basın Gazete Kategorisinde, Gündem Yaratan Magazin Yazıları ile “iz bırakanlar” Ödülü Hürriyet Gazetesi Kelebek Yazarı Mehmet Üstündağ

Yazılı Basın Gazete Kategorisinde, Güncel ve Aktüel Yazıları ile “iz bırakanlar” Ödülü Sabah Gazetesi Günaydın Eki Köşe Yazarı Ömer Karahan

Gazete Magazin Röportaj Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü- Gündem Yaratan Röportajlarıyla Türkmedya Dijital Grup Magazin Müdürü- Yasemin İlan

Dijital Medya Magazin Haberciliği Kategorisinde Doğru ve Etkili Habercilik Anlayışı ile İz Bırakanlar Ödülü Snob Magazin’in Kurucusu- Tarkan Abdullahoğlu

Dijital Medya Program Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü Youtube’daki Magazin Noteri kanalı ile Duayen Gazeteci- Ali Eyüboğlu

Yazılı Basın Cemiyet Dergi Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü - Klass Magazin Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu

TV Spor Kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcu Ödülü- Ertem Şener

Ödül alan diğer isimler şöyle:

Yükselen İş İnsanı Ödülü- Efe Alıcı

Tıp literatüründe İz Bırakanlar Ödülü - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal