Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sunmak ve iş gücü piyasasına geçiş süreçlerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bitirme Projeleri Sergisi'ne katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Etkinlik kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada tarafından da bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verildi. Özellikle üniversiteli gençlerin kariyer gelişimlerini desteklemek, girişimcilik becerilerini artırmak ve mezuniyet sonrasındaki kariyer yolculuklarına katkı sunmak amacıyla tasarlanan projelerin sunduğu fırsatlar paylaşıldı.

Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in yalnızca fiziksel bir çalışma alanı olmadığını; üniversite öğrencileri, öğrenci kulüpleri, girişimci adayları, akademisyenler ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturan yeni nesil bir gelişim ekosistemi olduğunu ifade etti. Öğrencilere; kariyer ve girişimcilik eğitimleri, mentorluk programları, proje geliştirme çalışmaları, networking etkinlikleri, kurumsal deneyim paylaşım programları ve ortak çalışma alanları hakkında bilgi verilirken, gençlerin mezuniyet öncesinde ve sonrasında kendilerini geliştirebilecekleri önemli fırsatlar sunulduğu vurgulandı.

Özada: 'Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Üniversiteli Gençler İçin Büyük Bir Fırsat'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptığı değerlendirmede, üniversiteli gençlerin Kariyer Merkezi'nin en önemli hedef kitlelerinden biri olduğunu belirterek, 'Gençlerimizin eğitim hayatından iş hayatına geçiş sürecini desteklemek, onları iş dünyasına daha güçlü hazırlamak ve potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ortamlar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerimiz tam da bu amaçla hayata geçirildi. Bu projeler sayesinde gençlerimiz; fikirlerini geliştirebilecekleri, projelerini olgunlaştırabilecekleri, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelebilecekleri ve kariyer yolculuklarına yön verebilecekleri güçlü bir ekosisteme erişebiliyor' dedi.

Özada ayrıca, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in, gençlerin yalnızca mesleki gelişimlerine değil; girişimcilik, liderlik, iletişim ve iş birliği becerilerine de katkı sağlayacağını belirterek tüm üniversite öğrencilerini bu ekosistemin bir parçası olmaya davet etti.

Prof. Alkaya: 'Sergide, farklı üniversitelerden 30'a yakın proje yer aldı'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şube Başkanı Prof. Alkan Alkaya; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin destekleriyle 'Bitirme Projeleri Sergisi'ni gerçekleştirdiklerinden söz etti. Serginin bu yıl Türkiye'de 6 farklı ilde yapılacağından bahseden ve ilk meşaleyi Mersin'de yaktıklarını vurgulayan Prof. Alkaya, 'Bu sene 2.'sini düzenlediğimiz sergiye çok ciddi anlamda bir katılım var. Mersin'in yanı sıra Karaman, Niğde, Kayseri ve Tarsus gibi birçok farklı üniversiteden 70 öğrencimiz, 30'a yakın proje ile katılım sağladı' diye konuştu.

Mühendislik fakültelerinde okuyan ve mezun aşamasındaki öğrenciler tarafından hayata geçirilen 'Bitirme Projeleri Sergisi'nin 22-23 Haziran'da gerçekleştiğini kaydeden Prof. Alkaya, 'Etkinliğin ilk gününde proje sergimiz oldu, açılış konuşmalarımız gerçekleşti ve Mersin Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü tarafından 'İnovasyon Yönetimi' ile ilgili bir seminer gerçekleştirildi. İkinci günde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Sayın Serkan Özada tarafından, Büyükşehir Kariyer Merkezi'nin genel faaliyet alanları ile yakın zamanda hayata geçirilen 'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin'e ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Paylaşılan bilgiler, öğrencilerimizin çok ilgisini çekti' ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler projelerini sergileme ve uzmanların fikirlerinden yararlanma fırsatı yakaladı

Etkinliğe katılan öğrencilerden Özgür Seymen, bireysel sağlıkta farkındalığı artırmak üzerine kurulmuş bir sistem olan projesinin detaylarını anlattı. Seymen, 'Profesyoneller tarafından çok önemli bilgilerin paylaşıldığı faydalı bir seminer oldu. Bunları dinlemek bize çok şey kattı. Özellikle sektörlerde kimlere danışabileceğimizi, hangi platformlardan yararlanabileceğimizi öğrendik' dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Yiğithan Serin, bu projeye 7 kişi olarak 6 projeyle katıldıklarını söyleyerek, 'Proje sunumlarımız güzel geçti. Uzmanların da projelerimiz hakkındaki görüşleri, bizim için aydınlatıcı ve yol gösterici oldu' diye konuştu.