Doğaya Sanat Programı, 17 Ağustos'a kadar, Derya Yücel direktörlüğünde Kazdağları'nda gerçekleşiyor. Katılımcı sanatçılar için araştırma, üretim ve paylaşım ekseninde ortak bir çalışma zemini oluşturan program 11 sanatçıyı ağırlıyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Doğaya Sanat Programı, 17 Ağustos'a kadar, Derya Yücel direktörlüğünde Kazdağları'nda gerçekleşiyor. Katılımcı sanatçılar için araştırma, üretim ve paylaşım ekseninde ortak bir çalışma zemini oluşturan program 11 sanatçıyı ağırlıyor.

Doğaya Sanat 2026 Sanatçıları: Anıl Önen, Çağla Köseoğulları, Çağrı Saray, Elif Gözde Korkmaz, Evren Erol, İlhan Sayın, Murat Germen, Seniha Ünay, Sümeyye Bıyıklı, Talha Demiral, Tümay Erman.

17 Ağustos'a kadar Kazdağları'nda gerçekleşen Doğaya Sanat Programı, doğa, çevre ve kültür ile ilişki kuran sanatçıları ağırlıyor. Program, doğayı temsil edilen bir nesne olarak değil birlikte düşünülen, birlikte var olunan ve karşılıklı ilişkiler ağı içinde şekillenen bir alan olarak ele alan sanatsal pratiklere odaklanıyor. Kazdağları'nın çok katmanlı ekolojik ve kültürel yapısı içerisinde gerçekleşen bu program, sanatçılara araştırma, üretim ve paylaşım süreçlerini bir arada deneyimleyebilecekleri bir ortam sunuyor.

Toplam 11 sanatçıdan oluşan programa katılan sanatçılardan 6'sı açık çağrı başvuruları arasından, Fulya Çetin, Öner Kocabeyoğlu, Sibel Horada, Tayfun Erdoğmuş ve Derya Yücel'den oluşan jüri değerlendirmesiyle seçildi.

Barış Atağ ve Oğuzhan Taflı tarafından hayata geçirilen program, Kybele Nature Life ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Doğaya Sanat programı için Kazdağları'nın doğası, jeolojik katmanları, ekolojik çeşitliliği, mitolojik anlatıları ve güncel kırılganlıklarıyla çok katmanlı bir düşünme alanıdır. Bu alan, insan ile insan-olmayan varlıklar arasındaki ilişkilerin yeniden müzakere edilebileceği bir zemin sunar. Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Edremit Mehmetalan Köyü, Kybele Nature Life Camping'de gerçekleşen bu program doğayla iç içe, çok katmanlı bir yaşam ve üretim alanı olarak kurgulanır. Doğaya Sanat Programı, üretim, araştırma, karşılaşma, öğrenme ve birlikte düşünme biçimleri üzerinden gelişen bir deneyim olarak ele alır.

Doğaya Sanat Programı, doğa ile kurduğumuz ilişkinin yeniden tanımlanması gerektiği bir çağda, sanatın bu dönüşümde üstlenebileceği rolü araştırır. Kazdağları'nın ekolojik ve kültürel hafızasıyla kurulan bu temas hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir düşünme alanı açmayı hedefler.