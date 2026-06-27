Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 26 şehirde gerçekleştirilmesi planlanan 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci durağı Bursa oldu. Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

BURSA (İGFA) - Kültür Yolu Festivali'nin geçmişten kalan mirası gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olduğunu değerlendiren Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bu yıl 26 şehirde gerçekleştirilen festivalin yaklaşık 8 ay boyunca milyonlarca vatandaşı kültür ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturacağını belirtti. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve etkinlikler sayesinde Bursalıların sanatın farklı dallarıyla buluşacağını anlatan Ayyıldız, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

9 GÜNDE 181 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Dokuz gün boyunca sürecek festivalde yüzlerce etkinliğe imza atılacağını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin 7 bölgeyi birden saran büyük bir kültür ve sanat köprüsüne dönüştüğünü ifade etti.

'Yaşayan Miras Bursa Sergisi' ve uygulamalı atölyelerde vatandaşların kadim zanaatları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacağını anlatan Yazgı, 'Bursa'nın kültürel zenginliğinin en lezzetli yansıması köklü mutfak kültürüdür. Gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarımız ve belirlenen 50 farklı lezzet noktası ziyaretçilerimize Bursa'nın zengin sofra kültürünü keşfetme fırsatı sunacak. 9 gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştireceğimiz 181 etkinlikle Bursa'nın kültürel zenginliğini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız. FSM Hastane Alanı'nda ünlü sanatçıları ağırlayacağız. Hüdavendigar Kent Parkı'nda kuracağımız çocuk köyünde evlatlarımızı kültür ve sanatla buluşturacak, onlara küçük yaşta kültürel farkındalık kazandıracağız. Tarihi mekanlarımızda ise 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' ve ASELSAN'ın 'İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu' gibi çok özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Bursa Kültür Yolu Festivali de geçmişin birikimini geleceğin ufkuyla buluşturarak şehrimizin sosyo-kültürel yapısına yeni değerler katacaktır' dedi.

Festivale ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, dev organizasyonun ilk adımının Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde atılmasının da anlamlı olduğunu söyledi. 'Bursa, taşıdığı ruhla, hafızayla ve medeniyet birikimiyle yaşayan kadim bir şehirdir' diyen Başkan Vekili Biba, 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi de köklü medeniyet tasavvurumuzu daha yakından tanımamıza vesile olacaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Biba, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü etkinlikleriyle aynı takvime denk gelmesini kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaşması açısından bir şans olarak nitelendirdi. Biba, 'Yedi asırlık büyük mirasın yıl dönümünde düzenlenen Kültür Yolu Festivali, geçmiş ile gelecek arasında yeni köprüler inşa edecektir. Gençlerimizin köklü birikimi tanıması ve sahiplenmesi geleceğimiz için çok değerlidir. Festival boyunca gerçekleştirilecek konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyeler şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılar sunacaktır. Bursa'nın sahip olduğu zenginliği daha geniş kitlelerle buluşturacaktır. Karagöz'den geleneksel el sanatlarına, çini sanatından ipek kültürüne, Bursa mutfağından diğer yaşayan miras unsurlarına kadar pek çok değerin festival programında yer alması köklerimizle bağımızı güçlendirecektir' dedi.

Açılış töreni sonrası protokol heyeti, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisini inceledi.