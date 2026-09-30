Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, Google Geliştirici Grupları (GDG) Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de düzenlenen 'Üniversite Toplulukları Buluşması', Mersin'deki dört üniversiteden öğrenci topluluklarını; iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu.

'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkânların da anlatıldığı buluşmada, topluluklar arasında kurulacak iş birlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler; toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor.

ÖZADA: 'HEDEFİMİZ ORTAK BİR GELİŞİM PLATFORMU OLUŞTURMAK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in gençlerin taleplerinden doğduğunu vurgulayarak, 'Aslında 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' fikri tamamen sizlerin düşüncesi. Sizlerin fikri, sizlerin bizlerden talebi. Alanımızın tamamını öğrencilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyasının kullanacağı şekilde tasarladık' ifadelerini kullandı.

Toplantı ve eğitim salonlarının üyelik ve rezervasyon sistemiyle ücretsiz kullanılabildiğini anlatan Özada, öğrenci topluluklarına seslenerek, 'Artık firmaları da davet edeceğiniz bir eviniz var. Hedefimiz ortak bir gelişim platformu oluşturmak' diye konuştu.

Üniversite topluluklarını bir araya getirerek ortak üretimi artırmak istediklerini dile getiren Özada, 'İletişim çağında biz topluluklar bir araya gelmek zorundayız. Eğer biz bir araya gelemiyorsak, biz sizi bir araya getiremiyorsak bu bizim için bir sorundu ve biz de bu soruna en güzel çözümü 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'den verdiğimize inanıyoruz' diye konuştu.