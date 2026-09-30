İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin müzik üretimine ücretsiz erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Stüdyo Kültürpark, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da 'Sosyal Etki ve Dayanıklılık-İnsan Odaklı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin müzik alanında kendilerini geliştirmelerine ve üretimlerini görünür kılmalarına olanak sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Stüdyo Kültürpark, önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde proje, 'Sosyal Etki ve Dayanıklılık-İnsan Odaklı' kategorisinde ödüllendirildi. Ödül, İstanbul Swissôtel The Bosphorus'ta düzenlenen törende takdim edildi.

GENÇLERE ÜCRETSİZ ÜRETİM OLANAĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kültür ve sanat alanındaki üretim olanaklarına eşit koşullarda erişebilmesi amacıyla Stüdyo Kültürpark'ı hizmete açtı. Özellikle ekonomik imkânları sınırlı gençlerin profesyonel ekipmanlarla kendi eserlerini ücretsiz olarak kaydedebilmesine olanak sağlayan stüdyo, müzik üretmek isteyen gençlerin hem kendilerini geliştirmelerine hem de çalışmalarını dinleyiciyle buluşturmalarına destek oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlerin üretimini, gelişimini ve fırsat eşitliğini destekleyen kent vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Stüdyo Kültürpark, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Rap müzikten halk müziğine kadar farklı müzik türlerine açık olan stüdyodan her yaştan müzisyen ücretsiz yararlanabiliyor.

SOSYAL ETKİ ODAĞINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Stüdyo Kültürpark'ın ödül aldığı 'Sosyal Etki ve Dayanıklılık' kategorisinde, toplumun yaşam olanaklarını iyileştiren, sosyal sorunlara çözüm geliştiren ve toplumsal dayanıklılığı güçlendiren projeler değerlendiriliyor. Eğitim, sağlık, çocuk ve gençlik, mesleki gelişim, yerel kalkınma ve ekonomik yaşam gibi alanlarda hayata geçirilen çalışmalar, 'İnsan Odaklı' ve 'Çevre Odaklı' başlıkları altında ele alınıyor.

13 yıllık geçmişe sahip Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde uygulamaya geçmiş ve somut sonuçlar ortaya koyan projeler değerlendiriliyor. Başvuruların uygunluk kontrolünün ardından jüri değerlendirmesine sunulduğu programda finalistler ve ödül sahipleri farklı aşamalardan geçen değerlendirme süreçleriyle belirleniyor.