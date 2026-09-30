Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzenleyeceği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kenti yine kitap heyecanı saracak. Fuarın müjdecisi 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği 2 Ekim Cuma günü saat 07.30'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Meydanı'ndaki çınar ağaçlarının dalları kitaplarla süslenecek. Sabah işe ve okula giden Kocaeliler, güne kitaplarla başlayacak. Etkinlik, Gebze Çamlık Parkı ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü'nde de eş zamanlı olarak yapılacak.

AĞAÇ DALLARINA 5 BİN ADET KİTAP ASILACAK

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'na davet niteliği taşıyan etkinlik kapsamında ağaç dallarına 5 bin adet kitap asılacak. Sonbaharın güzelliğine anlam katacak olan anlamlı organizasyon bir kez daha 'Sadece bu kentin ağaçları kitap açar' yorumlarını beraberinde getirecek.

16. KİTAP FUARI 3 EKİM'DE KAPILARINI AÇIYOR

Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 03-11 Ekim tarihleri arasında 16. kez kapılarını açacak. Özlemle beklenen organizasyon kapsamında bu yıl yine Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kalemleri okurlarıyla buluşacak. 550 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahafın yer alacağı fuar aynı zamanda 1.065 etkinlik ve söyleşiye ev sahipliği yapacak.

KİTAP HEYECANI 9 GÜN SÜRECEK

'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasını taşıyacak olan Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar olacak. Vatandaşlar, 03-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarı 10.30-21.30 arasında ziyaret edebilecek.