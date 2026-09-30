İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçeye yapılacak yatırım ve hizmetleri yerinde tespit etmek, vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle gezilerine ev ziyaretlerini de ekledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi'nde talihsiz bir elektrik kontağı yangını nedeniyle evleri hasar gören Alkın Ailesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Zeynep ve Hasan Alkın çifti, kızları Elifnaz ve babaanne Hatice Alkın ile samimi bir sohbet ortamında bir araya gelen Başkan Eşki, aileye Bornova Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi.

Ziyarette Alkın Ailesi ile birlikte çay içip belediye hizmetlerine dair memnuniyet ve beklentilerini dinleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmeyeceğini vurguladı. Başkan Eşki, 'Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Sadece makamda oturan değil; sokakta, mahallede, vatandaşının iyi gününde de zor gününde de yanında olan bir yönetim sergiliyoruz. Alkın Ailesi'nin yaşadığı bu üzücü olay hepimizi derinden üzdü. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bornova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, ihtiyaç duydukları her an destek kapısı olmak bizim en asli görevimizdir. Bornova'da kimse kimsesiz kalmayacak.' diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Alkın Ailesi, zor günlerinde Bornova Belediyesi'nin ve Başkan Ömer Eşki'nin gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Yaşadıkları süreci ve belediyenin yaklaşımını değerlendiren aile üyeleri, 'Yaşadığımız talihsiz olayın ardından Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki'nin evimize kadar gelip acımızı paylaşması, bizleri canı gönülden dinlemesi bize çok büyük bir moral ve güç verdi. Sadece bir yönetici değil, ailemizden biri gibi kapımızı çaldı. Bornova Belediyesi'nin hizmetlerinden ve başkanımızın bu samimi desteğinden dolayı kendisinden Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.