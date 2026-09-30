Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) hayata geçirmeyi planladığı 'Sahafçılar Çarşısı' ile kültür, sanat ve geleneksel sticareti bir araya getirecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) içerisinde konumlandırılması planlanan Sahafçılar Çarşısı'nda 10 adet antikacı dükkânı, 10 adet sahaf dükkânı ve 9 adet el sanatları dükkânı yer alacak. Projede ayrıca müzayede salonu, kafe ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik destek birimleri bulunacak. Çarşı ile sahaf dükkânlarında nadir eserlerin, ikinci el kitapların ve basılı kültür mirasının kitapseverlerle buluşturulması amaçlanıyor. Antikacı dükkânlarında geçmişin izlerini taşıyan objelerin sergilenmesi, el sanatları dükkânlarında ise geleneksel üretim kültürünün desteklenmesi planlanıyor.

PROJEDE MÜZAYEDE SALONU VE KAFEDE VAR

Proje kapsamında oluşturulacak müzayede salonu; antika eserlerin, koleksiyon ürünlerinin ve özel parçaların tanıtılması ve sergilenmesinin yanı sıra müzayede etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kafe ise ziyaretçilerin dinlenebileceği ve sosyal bir ortamda vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

İzmit Sahafçılar Çarşısı'nın Millet Bahçesi içerisinde yer almasıyla mevcut yeşil alan ve rekreasyon olanaklarının kültürel faaliyetlerle desteklenmesi hedefleniyor. Projenin aileler, öğrenciler, kitapseverler, koleksiyonerler ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Sahaflar Çarşının, İzmit Millet Bahçesi'nin kullanım çeşitliliğini artırarak bölgenin sosyal ve kültürel canlılığına katkı sağlaması planlanıyor.

ZİYARETÇİ KONFORU DA GÖZETİLECEK

Toplam 860 metrekare inşaat alanına sahip proje; tuvaletler, mescitler, bebek bakım odası ve teknik hacimler gibi tamamlayıcı birimlerle desteklenecek. Erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir anlayışla planlanan yapı, farklı yaş ve kullanıcı gruplarının rahatlıkla faydalanabileceği bir kamusal yaşam alanı olarak tasarlanıyor.

İzmit Sahafçılar Çarşısı ile geleneksel ticaret kültürünün yaşatılması, küçük esnaf ve el sanatları üreticilerinin desteklenmesi, kültürel mirasın tanıtılması ve kent turizminin çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Kitap, antika, el emeği ürünler ve sosyal etkinlikleri bir araya getirecek çarşının, İzmit Millet Bahçesi'nin kültür, sanat ve keşif odaklı bir yaşam alanı olarak gelişmesine katkı sunması amaçlanıyor.