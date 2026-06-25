Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanını alan ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş, bu başarıyı turizm ve kültür ekonomisine taşımaya hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye'nin turizmde rekorlar kırdığı bir dönemde, Kahramanmaraş'ın UNESCO tarafından 'Edebiyat Şehri' ilan edilmesi, kültür odaklı turizm açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Kültürel mirası, edebi birikimi ve yaratıcı endüstriler potansiyeliyle öne çıkan kentin, yeni unvanıyla birlikte uluslararası kültür turizmi rotalarında daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 9,9 milyar dolarlık turizm gelirine ulaştığı, 2025 yılında ise ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısının 63,9 milyonu aştığı süreçte, deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra kültür, gastronomi, tarih ve edebiyat temelli seyahatler de giderek daha fazla ilgi görüyor.

EDEBİYAT TURİZMİ YÜKSELİŞTE

Dünya genelinde deneyim odaklı seyahat anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte edebiyat turizmi de şehirler için yeni bir cazibe alanı oluşturuyor. Yazar evleri, edebiyat müzeleri, tematik kültür rotaları, kitap fuarları ve festivaller, ziyaretçilerin seyahat tercihlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş ise sahip olduğu güçlü edebi mirasla bu alanda dikkat çekiyor. Şehir, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi değerlerin yetiştiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. UNESCO unvanıyla birlikte bu zengin mirasın tematik rotalar, uluslararası edebiyat etkinlikleri ve kültür organizasyonlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

KÜLTÜR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Uzmanlara göre UNESCO Edebiyat Şehri unvanı yalnızca kültürel bir prestij değil, aynı zamanda ekonomik bir fırsat anlamı da taşıyor. Konaklama, yeme-içme, ulaşım, rehberlik hizmetleri, yayıncılık sektörü ve kültür-sanat organizasyonları gibi birçok alanda yeni bir hareketlilik oluşturması beklenen unvanın, şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağı değerlendiriliyor.

Dünyadaki Edinburgh, Dublin ve Krakow gibi UNESCO Edebiyat Şehirleri örnekleri, kültürel mirasın doğru stratejilerle turizm ekonomisine dönüştürülebileceğini gösteriyor. Kahramanmaraş'ın da edebiyatı yalnızca geçmişin bir değeri olarak değil, geleceğin kalkınma aracı olarak konumlandırması amaçlanıyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 'Edebiyat Şehri' unvanını alan Kahramanmaraş, bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek temsilcisi oldu. Kentin, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde daha güçlü bir konuma ulaşması, kültür turizmi potansiyelini artırması ve yaratıcı endüstrilerde yeni iş birliklerine kapı aralaması bekleniyor.