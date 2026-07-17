Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 6. Glütensiz Yaşam Turu, 4 gün süren 527 kilometrelik yolculuğun ardından Kocaeli'de tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gönüllü bisikletçilerin konaklamasından misafirlerin ağırlanmasına kadar birçok alanda organizasyona katkı sağlarken, kapanış programına da Hassas Glütensiz Kafe'de ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) ile Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyonda 10 gönüllü bisikletçi, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova güzergâhını takip ederek çölyak ve PKU hastalıklarına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Yol boyunca gerçekleştirilen buluşmalarla hastalıklara ilişkin farkındalık oluşturulurken, çölyak ve PKU tanılı çocuklar ve aileleri ziyaret edildi.

KAPANIŞ PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Kapanış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ebubekir Ardıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Kocaeli Çölyak ve Eskişehir ile Aksaray ve daha birçok ilden gelen dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler ve aileler katıldı.

Program kapsamında çölyak ve PKU tanılı çocuklara glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketleri ile düşük proteinli özel gıdalar dağıtıldı.

'HER PEDAL FARKINDALIK İÇİN'

Kapanış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ebubekir Ardıç, dört gün boyunca büyük bir özveriyle pedal çeviren KOBİDOS üyelerine teşekkür ederek, turun çölyak ve PKU konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunduğunu söyledi.

Ardıç, gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen organizasyonun sadece bir bisiklet turu olmadığını, dayanışmayı güçlendiren ve farklı kesimleri ortak bir amaç etrafında buluşturan anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu ifade etti.

527 KİLOMETRELİK FARKINDALIK TURU

Çanakkale'den başlayan; Balıkesir, Bursa ve Yalova'nın ardından Kocaeli'de sona eren 527 kilometrelik yolculuk boyunca gönüllü sporcular, uğradıkları her şehirde çölyak ve PKU tanılı çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocuklara moral vermeyi ve toplumda hastalıklara yönelik bilinç oluşturmayı amaçlayan 6. Glütensiz Yaşam Turu, Kocaeli'deki kapanış programıyla tamamlandı.