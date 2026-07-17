Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Bağlam Temelli Soru Yazım Çalıştayı', 17-19 Temmuz tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Çalıştay, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Soner Savak'ın katılımıyla Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmek, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini destekleyen bağlam temelli soru hazırlama çalışmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, farklı disiplinlerden eğitimciler ve akademisyenler bir araya geldi.

Üç gün sürecek çalıştaya; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Felsefe, Fen Bilimleri, Coğrafya, Sosyal Bilgiler ile Türk Dili ve Edebiyatı branşlarından 55 öğretmen ile 17 akademisyen olmak üzere toplam 72 katılımcı iştirak ediyor.

Alanında uzman akademisyenler ve öğretmenlerin iş birliğiyle yürütülen çalıştay kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımına uygun, öğrencilerin bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmelerine, analiz, yorumlama ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik nitelikli bağlam temelli soru örnekleri hazırlanacak.

Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğinin artırılmasına ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim ortamlarında daha etkin uygulanmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.