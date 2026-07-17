Kapıdan kapıya geri dönüşüm modeli Güzelbahçe'de de başladı. Evlerde ayrıştırılan ambalaj atıkları QR kod sistemiyle takip edilerek ekonomiye kazandırılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen'Dönüşüme Evde Başla'projesi, kısa sürede İzmirlilerin yoğun ilgisiyle büyüyerek 6 ilçe ve 8 mahalleden 9 ilçe ve 31 mahalleye ulaştı.

Avrupa'da yaygın olarak uygulanan kapıdan kapıya atık toplama modelini Mart 2025'te İzmir'de başlatan Büyükşehir Belediyesi, projeyi kent geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa AŞ iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Karabağlar, Bayraklı, Konak, Menderes, Bornova, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve son olarak Güzelbahçe'de ambalaj atıkları evlerden toplanıyor. Güzelbahçe'nin Siteler, Yalı ve Maltepe mahallelerinde QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başlandı.

'MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Güzelbahçe Siteler Mahalle Muhtarı Kezban Hocek, projenin mahalle sakinleri tarafından talep edildiğini belirterek,'İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa'ya mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Evlerde ambalaj atıklarını ayrıştırarak başlayan küçük adımlar, hem çevremizin korunmasına hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Özellikle ev hanımlarının bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor'dedi.

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Latife Can ise uygulamanın uzun yıllardır yurt dışında başarıyla hayata geçirildiğini belirterek,'Bu projenin Güzelbahçe'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Plastik, kağıt ve benzeri ambalaj atıklarının çöpe gitmesi beni rahatsız ediyor. Bu dünya hepimizin ve gelecek nesillere örnek olmak için çevremizi birlikte korumamız gerekiyor. Herkesin katkısı çok önemli. İnanıyorum ki bu projeyle çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Pes etmeyelim, çevremizi koruyalım'ifadelerini kullandı.

'UMARIM İZMİR'İN DÖRT YANINA YAYILIR'

Sinem Şahbaz ise Dönüşüme Evde Başla projesine keyifle dahil olduklarını belirterek 'Gayet güzel bir proje. Telefonuma hemen mobil uygulamasını da indirdim. Çok pratik bir uygulama. Poşetiniz dolduğunda uygulama üzerinden haber veriyorsunuz ve çok hızlı şekilde gelip alıyorlar. Yenisini veriyorlar. Umarım proje İzmir'in dört bir yanına yayılır' diye konuştu.