Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin kıyısındaki mavi bayraklı Erenkuş Plajı'nda düzenlediği ücretsiz su cimnastiği dersleri, Akdeniz'in serin sularında güne sağlıklı ve enerjik başlamak isteyenleri bir araya getiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Sabahın ilk saatlerinde başlayan dersler, ilçe sakinlerinin yanı sıra Antalya'nın farklı ilçelerinden gelen katılımcılar ve tatil için kente gelen turistlerin de yoğun ilgisini görüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde Beydağları'nı, falezleri ve masmavi Akdeniz'i seyrederek 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü söylediği Erenkuş mevkiindeki mavi bayraklı falez plajında gerçekleştirilen su cimnastiği dersleri, doğal güzelliklerle iç içe farklı bir spor deneyimi sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları, yaz sezonunda tenisten yüzmeye, okçuluktan voleybola 23 farklı branşta her yaş grubuna yönelik ücretsiz eğitimlerine devam ediyor.

Bu branşlar arasında yer alan su cimnastiği ise eşsiz falez manzarası ve Akdeniz'in serin sularıyla katılımcılara hem spor yapma hem de güne zinde başlama fırsatı sunuyor.

ANTALYA'NIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Plaja girişin de ücretsiz olduğu Erenkuş Plajı'nda su cimnastiği dersleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği eğitimler, yaş grupları kadar katılımcı profiliyle de dikkat çekiyor. Muratpaşa'nın yanı sıra Antalya'nın farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar ve tatil için kente gelen yabancı turistler de derslere katılıyor.

Sabahın erken saatlerinde denizde kurulan emniyet halatı boyunca spor yapan katılımcılar, Erenkuş Plajı'nda renkli görüntüler oluşturuyor.

MURATPAŞA'DAN SAĞLIKLI YAŞAMA DAVET

Muratpaşa Belediyesi antrenörü Özlem Perçin, belediyenin her sezon farklı branşlarda ücretsiz spor eğitimleri düzenlediğini belirterek, su cimnastiği derslerinin kış aylarında Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda, yaz sezonunda ise Erenkuş Plajı'nda devam ettiğini söyledi.

Perçin, 'Derslerimize her yaş grubundan katılım olabiliyor. Sadece Muratpaşa ilçe sakinleri değil, Antalya'nın tüm ilçelerinden hatta yurt dışından tatile gelen turistlerimiz de kursumuzdan yararlanabiliyor. Hem sağlıklı ve güzel vakit geçiriyoruz hem de sporumuzu yapıyoruz. Herkesi derslerimize ve mavi bayraklı falez plajlarımıza bekliyoruz' diye konuştu.

SU CİMNASTİĞİYLE DİZ AĞRILARI AZALDI

Yaklaşık üç yıldır hem yaz hem de kış sezonunda düzenlenen su cimnastiği derslerine katıldığını söyleyen Sedef Özten ise belediyenin sunduğu ücretsiz spor hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diz rahatsızlığı bulunduğunu belirten Özten, düzenli olarak katıldığı su cimnastiği derslerinin hareket kabiliyetini artırdığını ve kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını belirterek sağladığı imkanlardan dolayı Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

SUYUN KALDIRMA KUVVETİYLE GÜVENLİ VE ETKİLİ EGZERSİZ

Her yaş grubuna hitap eden su cimnastiği, suyun kaldırma kuvveti ve doğal direncinden yararlanılarak yapılan düşük etkili bir egzersiz türü olarak öne çıkıyor. Derslerde tüm vücudu çalıştıran hareketler uygulanırken, suyun eklemlere binen yükü azaltması sayesinde kasların güçlenmesine, esnekliğin ve dengenin gelişmesine katkı sağlanıyor.