Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ünye ilçesi Hanyanı Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışan ekipler, beton yol uygulamasının 600 metrelik bölümünü tamamladı. Geri kalan kısmın da kısa sürede tamamlanmasıyla mahalle sakinleri uzun ömürlü, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Yıllardır özellikle yaz aylarında toz nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Hanyanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yazıcı ile mahalle sakinleri, taleplerine duyarsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Mustafa Yazıcı ve vatandaşlar yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

'60 haneli mahallemizde özellikle yaz aylarında toz nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız talebimize kayıtsız kalmayarak yolun betonlanması için gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başladı. Yol anlamında hem kendi mahallemizde hem de çevre mahallelerde güzel çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.'

Beton yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Hanyanı Mahallesi'nde hem ulaşım konforu artacak hem de yıllardır vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen toz sorunu önemli ölçüde ortadan kalkacak.