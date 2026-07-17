Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri; yol yapım, asfaltlama ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki çalışmalarda 9 mahallede, 44 sokak daha modern ve konforlu hale kavuşurken, bu yıl Temmuz ayı itibariyle 8 bin 909 kilometre asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri; ilçe sakinlerinin rahat, huzurlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Birçok mahallede yürütülen çalışmalarda; yeni yollar açılırken, mevcut yollar da asfalt kaplama ve yama çalışmalarıyla yenileniyor.



Bu kapsamda, Mayıs ve Haziran aylarında 6 bin 306 metre asfalt kaplama gerçekleştirilirken, 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam asfalt kaplama miktarı 8 bin 909 kilometreye ulaştı.

Yollardaki yıpranmaları gidermek için Mart ve Nisan aylarında 594 ton, Mayıs ve Haziran aylarında ise 4 bin 776 ton asfalt yama çalışması yapıldı.

YENİ YOLLAR AÇILIYOR

İlçenin büyümesine paralel olarak Nilüfer'de yeni yollar da ulaşıma kazandırılıyor. Ekipler, Mart ve Nisan aylarında 4 bin 994 metre, Mayıs ve Haziran aylarında ise 9 bin 685 metre yeni yol açma çalışmasını başarıyla tamamladı.



9 MAHALLEDE 44 SOKAK YENİLENDİ

Yürütülen asfalt kaplama çalışmalarında Kayapa Mahallesi başta olmak üzere 29 Ekim, 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Ataevler, Barış, Fadıllı, İhsaniye ve Odunluk olmak üzere toplam 9 mahallede, 44 sokak daha modern ve konforlu bir görünüme kavuşturuldu.

NİLÜFERLİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, modern bir kent altyapısının Nilüferlilerin hakkı olduğunu söyledi. Nilüfer'in büyüyen ve gelişen bir yapısı olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve onlara hak ettikleri konforlu ulaşım imkânını sunmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ekiplerimiz ilçemizin genelinde gayretle çalışıyor. Nilüfer'in her sokağına ve mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.

