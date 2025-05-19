Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği “Umuda Pedal Çevir” Bisiklet Şenliği, büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, kente renk katan kortej ile başlarken, şenlik günü de unutulmaz anlara sahne oldu.DENİZLİ (İGFA) - Çamlık Mesire Alanı girişinde başlayan şenliğe Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, şehir dışından gelen sporcular ve çok sayıda bisiklet tutkunu eşlik etti. Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler bir süre bisiklete binerek etkinlik güzergâhında vatandaşlara eşlik etti. Denizli’nin yanı sıra İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Ankara ve İstanbul’dan gelen bisiklet gruplarının da katılım gösterdiği etkinlikte, 350’yi aşkın bisikletli hep birlikte pedal çevirdi. Çamlık Mesire Alanı girişinde başlayan şenlikte, 7’den 70’e vatandaşlar kendi bisikletleriyle korteje katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Pedallar 19 Mayıs için döndü

Amatör ve gönüllü bisikletçilerin katıldığı ilk grupta Çamlık Mesireliği, Denizli Lisesi, Saltak Caddesi, Gazi İlkokulu arkası, Gazi Bulvarı ve Delikliçınar Meydanı güzergahında son bulurken profesyonel bisikletçilerin katıldığı ikinci grup ise Delikliçınar Meydanı, İstiklal Caddesi, İncilipınar Caddesi, Doğan Demircioğlu Caddesi, Mevlana Caddesi, Amfi Park, Hüseyin Yılmaz Caddesi, Bursa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi ve Delikliçınar Meydanı’nda son buldu. Kortej boyunca vatandaşlar bisikletçilere alkışlarla destek verdi, cep telefonlarıyla bu özel anları kaydetti.

Başkan Çavuşoğlu: “Bu bayramları anlamına uygun şekilde kutlamalıyız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, bayramların anlam ve önemine uygun şekilde kutlanması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, “Bu güzel günümüzde bizlere eşlik ettiğiniz için gerek Denizli’den gerekse şehir dışından gelen tüm dostlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü istiyoruz ki bu bayramlar, anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlansın” dedi. Bayramları sadece bir formalite gibi değil, dolu dolu ve coşkulu bir şekilde kutlamanın önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu bayramları yapıyormuş gibi değil, her günüyle dolu dolu, günlerce süren bir coşkuyla kutlamak, en azından bu ülkeyi kuranlara olan borcumuzu bir nebze olsun ödediğimizi göstermek istiyoruz. Elbette bu borcu tam anlamıyla ödememiz mümkün değil. Ancak en azından bu güzel günlerde hasta olanlardan değil, bayramın anlamını unutanlardan değil; Anıtkabir’in yolunu bulamayanlardan değil, her gün beraber olup bu bayramı en coşkulu şekilde kutlayanlardan olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyorum”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihi misyona da dikkat çekerek şunları söyledi: “Yokluklar içinde, yedi düvele karşı verilen büyük bir mücadelede, Samsun’a çıkan o küçücük gemideki koca yürek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yol ve gösterdiği kılavuzluk, bugün bizlerin bir arada olmasına vesile oluyor. O nedenle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyorum.”