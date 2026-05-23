İlçedeki dayanışma kültürünü büyüten Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılacak kurban bağışları, belediyeden sosyal destek alan ailelere günlük sıcak yemek olarak ulaştırılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İlçede yürüttüğü sosyal belediyecilik çalışmalarıyla dayanışma ve paylaşma ruhunu her daim güçlü tutan Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan kurban bağışları, Beylikdüzü Mutfak'ta değerlendirilerek belediyeden sosyal destek alan ailelerin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılacak. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, bağışlarını 26-30 Mayıs tarihleri arasında Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Mutfak'a bizzat teslim edebilecek ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıt oluşturarak belediye ekipleri tarafından evlerinden alınmasını sağlayabilecek.

'Destekleriniz sayesinde birçok haneye umut ve mutluluk dağıtıyor olacağız'

Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılacak kurban bağışlarının büyük bir özen, titizlik ve hijyen koşullarına uygun şekilde yürütüleceğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen yaptığı açıklamada, 'Yapacağınız kurban bağışları, 'Beylikdüzü Mutfak' birimimizde özenle ve titizlikle hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük sıcak yemek olarak ulaştırılacak. Paylaşmanın ve dayanışmanın bereketini yaşayacağımız bu günlerde destekleriniz sayesinde birçok haneye umut ve mutluluk dağıtıyor olacağız. Şimdiden mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor sağlık, huzur ve bereketli nice bayramlar diliyoruz' ifadelerini kullandı.