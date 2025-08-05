Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarından TBMM’de kurulan Öcalan Komisyonuna sorular yöneltti" ifadesi kullanılırken, komisyonun 'Öcalan Komisyonu' olarak vurgulanması da dikkat çekti.

İşte yapılan açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın TBMM Öcalan Komisyonuna(!) soruları.

Öcalan Komisyonunun ilk toplantısı ile birlikte PKK elebaşı Öcalan siyasi muhatap haline gelmiştir ve serbest kalma süreci başlamıştır. Bu tespiti yaptıktan sonra komisyona aşağıdaki soruları Türk Milleti ve Türk tarihi önünde soralım.

1)Anayasanın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür” şeklindeki 66. maddesini değiştirecek misiniz?

2) Türkçe dışında Kürtçe’yi de ikinci bir ana dil olarak Anayasanın 42. Maddesine dahil edip bu maddeyi değiştirecek misiniz? Böyle bir değişikliğin ardından Kürtçe eğitim yapıldığı takdirde Türk tarihi Kürtçe mi okutulacak yoksa Kürtçe Kürt tarihi mi okutulacak? Türk edebiyatı Kürtçe mi okutulacak yoksa Kürt edebiyatı mı okutulacak? Böyle farklı bir eğitimin sonunda Türkiye’de bir milletten bahsetmek mümkün olabilecek mi?

3) Cumhurbaşkanının 1 yardımcısı Kürt, 1 yardımcısı Alevi olacak şekilde düzenleme yapıldığında bir Kürt veya Alevi en fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olup cumhurbaşkanı olamayacak mı? Sadece Sünni Türkler mi cumhurbaşkanı olabilecek? Böyle bir düzenleme yaparsanız herkesin anayasa önünde eşit olduğu şeklindeki mevcut 10. maddeyi yeni anayasaya koymayacak mısınız?

4) Böyle bir düzenleme yaparsanız TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, MİT başkanı hangi etnisite veya mezhepten olacak? Böyle bir model Türkiye’nin Osmanlı/Lübnan modelini kabul etmesi anlamına gelmeyecek mi?

5) ABD büyükelçisinin Türkiye’ye Osmanlı modelini önermesinden hemen sonra Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı yardımcıları için mevcut anayasa’nın 10. ve 66. maddesini ihlal eden öneriyi yapması yalnızca bir tesadüf müdür?

6) ABD büyükelçisi İsrail’in Orta Doğu’da güçlü üniter milli devlet istemediğini açıklarken TBMM komisyonu süreci Türkiye’yi milli üniter devletten uzaklaştırarak, İsrail’in isteğini gönüllü gerçekleştirmekte ve devletin derin koridorlarından duyduğumuz yumuşak üniter devlet söylemi ile millî devlet tasviye mi edilmektedir?

7) Anayasanın giriş bölümünde değişiklik yapılarak bu bölüme “Türk milletini oluşturan etnik gruplar olarak Türk, Kürt, Arap ifadeleri mi yazılacaktır?” Erdoğan’ın 12 Temmuz’da söylediği Türk, Kürt, Arap 86 milyon ifadesi bunun için yapılan bir hazırlık mıdır?

8) Bu şekilde bir değişiklik yapılırsa kurucu nitelik kazanacak ve siyasi hüviyet vererek milletleştirmiş olacağınız etnik gruplar Türkiye’nin zayıf düşebileceği bir anda milletlerin kaderlerini tayin hakkı diyerek ayrılmak isterler ise ne yapmayı düşünürsünüz?

9) TBMM çatısı altında kurulmuş olan komisyon, Öcalan/PKK ile yapılacak bir uzlaşmayı meşrulaştırma komisyonudur. Bu komisyona katılarak Öcalan’ı meşru siyasi aktör ve PKK terör örgütünü de siyasi organizasyon haline getirdiğinizi farkında mısınız?

10) Öcalan/PKK ile barış yaparken PKK’nın Avrupa’da TBMM’nin en büyük başarısı olan Lozan Antlaşması’nın tasfiyesi toplantılarını utanmazca yürütmesinden rahatsız olmuyorsunuz?

11) Öcalan İmralı’dan yaptığı ve medya/sosyal medya aracılığı ile yayılımı sağlanan açıklamaları içeren tutanaklarda Türk milletinin federasyon, özerklik gibi kavramlardan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı, Türkiye’de üniter milli devletin tasfiyesinin pozitif entegrasyon kavramı üzerinden yapılmasını savunuyor. Böyle bir sürecin parçası olmak sizi rahatsız etmiyor mu?

12) 2011’den bu yana yanlış politikalarla Suriye’nin parçalanmasını sağladınız. Bu İsrail’in 1984 yılından bu yana takip ettiği bir proje idi. Şimdi İsrail Suriye’yi iç savaşa sürüklemek istiyor diye dert yanıyorsunuz. İsrail elbet bunu isteyecek ve yapacak. Açıklanmış hedefi bu. Siz İsrail’in Suriye’yi iç savaşa sürüklemesi için yolu açtınız. İsrail iç savaşı başlatınca Kuzey Suriye’yi ilhak ederek Misak-ı Milliyi gerçekleştirdik diyerek mi çok uluslu devlet projesini Türk Milletine pazarlamaya çalışacaksınız?

13) Türk Milletinden gizleyecek bir şey yoksa neden komisyon kapalı kapılar arkasında çalışıyor?