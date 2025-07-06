Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin dün gözaltına alınması ve Böcek’in tutuklanması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in konuşmasında şunları söyledi:

“Gitsinler Antalyalı turizmciye, Adıyamanlı teyzeye, Abdurrahman’ın sahip çıktığı kimsesiz çocuklara, Adana’ya Zeydan Karalar’ın yokluğunu anlatsınlar bakalım…

Çıldırdıkları, CHP’nin kazanmasını hazmedemedikleri bir şehirde asıl kötülüğü şehre yapıyorlar. Abdurrahman Tutdere’nin durumunu göreceğiz. Bir tanesini Adıyamanlı analar adaylaştırdı. Şehir Abdurrahman Tutdere’nin adaylığını söke söke aldılar bizden. Ağlaya ağlaya aldılar. Gelen tüm heyetler ‘Bu şehir kararını verdi’ dediler. Abdurrahman Tutdere aramızda mizah konusu bizim. Merhaba diyorsun, Adıyaman’a para istiyor. Belediye başkanlarımız Abdurrahman’la karşılaşmaktan korkar oldu. Abdurrahman demek, Adıyaman’a bir şey istemek demek.

Bugüne kadar biz anlatıyorduk, bundan sonra AKP bu kadar günahsız insanları neden aldığını anlatacak.

Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlarımız. Günü gelince eserlerimizi geri alacağız.”

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili iddiaların sorulması üzerine, “Hem Muhittin Böcek’in alelacele bomboş bir dosyadan tutuklanması, hem de dosyada anılan diğer kişinin, yani dosyadaki esas olarak bir dairenin kendisine verildiği söylenen kişinin denetimli serbestlikle serbest bırakılıp, aralarında herhangi bir bağ olmayan, sadece eski kayınpederi olan Muhittin Böcek’in tutuklanması ve davanın tutuklu sürecek olması Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı üzerindeki talimatıyla tam bir fırsatçılık, alelade bir olay. Bir boşanma var. Boşanmada eşler arasında yapılan bir anlaşmayla bir daire var. O daire nereden alınmış, kimden alınmış, nasıl alınmış? O meselenin üstüne gidilecekse gidileceği yer belli. Muhittin Böcek’in oğlu da gelini de önceki gelini de erişkin insanlar. Ve Muhittin Böcek’in de bu meseleyle hiçbir bağı olmadığı halde Muhittin Başkan’a tutuklama verilmesi tam bir fırsatçılık” dedi.

ÖZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Özdağ “İktidara farklı, muhalefete farklı hukuk olmaz. Aynı suça aynı ceza olur” dedi.

SARAÇHANE MİTİNGİ TALİMATI

Saraçhane’de tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının 100’üncü günü dolayısıyla düzenlenen eyleme ilişkin Zafer Partililere eyleme katılmama yönünde yazılı talimat veren Özdağ’a söz konusu talimatın nedeni soruldu.

Özdağ, “Bir provokasyon öngörüleri olduğunu” ifade ederek, şunları söyledi:

“Bundan dolayı parti teşkilatlarının katılmamasını yazılı olarak istedim. Sözlü olarak da yapabilirdim ama bilerek, yasal olarak istedim. Çünkü daha yeni Kayseri’de yatıştırmaya çalıştığım olaylarla ilgili savcılığın göz göre göre mahkemeyi yanıltıcı bilgi verdiği bir ortamda her şeyi yazıya geçirerek kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yine bir provokasyon girişimi oldu ve Allah’a şükürler olsun ki çok gelişmeden sönümlendi ama iki gencimiz ne yazık ki yaralandılar. Birisi kafasından yaralandı, birisi bıçaklanarak yaralandı. Hala hastanede yatıyor bıçaklanarak yatan. Özetle durum budur.”

‘BU ÇİZGİDE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Biz, Zafer Partisi ‘düşman ceza hukuku’ uygulamalarının, milli birliğimizi ağır şekilde tahrip ettiğini görüyor ve bu konuda sürekli ikazda bulunuyoruz. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz.

Dava dosyalarını bilmiyoruz, savcılığın iddialarını da bilmiyoruz ancak bir şeyi biliyoruz; sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırı. Bir tane AK Parti belediyesinde yolsuzluk olmamış mı? Demek ki hayatın doğal akışına aykırı olan şey bu operasyonların bir bütün olarak siyasi saikli olduğu ve Anayasa’nın 10’uncu maddesinin askıya alındığı ortamda yapıldığını ifade eder ve bundan dolayı bugün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey’i ve kıymetli mesai arkadaşlarını ziyaret ederek ‘düşman ceza hukuku’ uygulamalarına olan muhalefetimizi ve Anayasa’nın 10’uncu maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteğimizi ve politikamızı ifade ettik. Bu çizgide desteğimizi de sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye’de iki farklı hukuk uygulanmasına karşıyız. İktidara farklı hukuk, muhalefete farklı hukuk olmaz. Eğer bir milletsek, bir tek hukuk olur. Aynı suça, aynı ceza olur. Farklı cezalar oluşturamazsınız. Oluşturursanız bunun adı hukuk olmaz. Biz de hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve bu mücadeleden de asla geri adım atmamak konusunda kararlıyız.”