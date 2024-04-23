Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kutlama mesajı yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nın, şu an geçici bir fetret dönemine mahkûm edildiğini ifade eden Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’deki kuruluş gününden bugüne, aynı ruhla; eksilmeden, Misakı Milli sınırları içinde, şanlı al bayrağımız altında, Atatürk milliyetçiliği çizgisinde laik, demokratik Cumhuriyet yolunda yürüyerek üniter yapısını korumaya devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 23 Nisan Mesajı şöyle: Yüce Türk Milleti,

Kurucu ve kurtarıcı sıfatlarıyla iftihar ettiğimiz, Türk millet iradesinin temsil mekânı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104’üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum.

Ata’sı tarafından 23 Nisan’ın ithaf edildiği sevgili Türk çocukları başta olmak üzere, yüreği Türkiye Cumhuriyeti için çarpan herkesin bir ve beraber olarak, mutlulukla daha nice 23 Nisanlara ulaşmasını temenni ediyorum.

Büyük bir asker olmasına rağmen "Evvela meclis sonra ordu...Orduyu yapacak millet ve ona vekaleten meclistir." diyerek, gelecek yüzyılların dayanak merkezi olarak millet egemenliğinden ‘meclisin ve hukukun’ üstünlüğü fikrinden sapmayan yüce Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.

Varlık-yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir baskıyla sindirilmeye çalışılan Türk milleti, Atatürk liderliğindeki ‘milli egemenlik’ bilinciyle 23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Anadolu topraklarına ilelebet mühürlemiştir.

Milli egemenlik ve tam bağımsızlık fikriyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük müjdecisidir. Türk milletinde 104 yıldır devam eden “milli hakimiyet” bilinci aynı ülküyle ve kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları ile, tıpkı bir meşale gibi elden ele gelecek nesillere aktarılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız Cumhuriyet ve demokrasi mirası, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında aynı heyecanla her daim kutlanacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının iradesini yansıtan bir kurum olarak Atatürk’ten devraldığı mirasla ‘demokratik, laik bir cumhuriyet’ olarak varlığını sürdürecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu an geçici bir fetret dönemine mahkûm edilmiş olsa da 23 Nisan 1920’deki kuruluş gününden bugüne, aynı ruhla; eksilmeden, Misakı Milli sınırları içinde, şanlı al bayrağımız altında, Atatürk milliyetçiliği çizgisinde laik, demokratik Cumhuriyet yolunda yürüyerek üniter yapısını korumaya devam edecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türk milletini birliğe ve dirliğe ulaştıran, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin asil evlatlarını, aziz şehitlerimizi ve İlk Meclis’imizin gazi vekillerini tazimle yad ediyorum.

Emaneti ve en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin güvenli ellerinde yükselmeye devam edecektir.