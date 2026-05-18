LÖSEV, 11-16 Mayıs'ta Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutladı. Bursa ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle farklı ülkelerden gelen çocuklar buluştu; kültürel geziler ve farkındalık yürüyüşleriyle dayanışma mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - LÖSEV'in her yıl mayıs ayında düzenlediği Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, farklı ülkelerden gelen çocuklar Türkiye'de lösemili akranlarıyla bir araya geldi.

11-16 Mayıs haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin ilk durağı Bursa oldu.

Bursa'da bulunan LÖSEV Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde düzenlenen hoş geldiniz resepsiyonunda farklı ülkelerden gelen çocuklar ilk kez buluştu.

Programa, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ile Almanya Bursa Fahri Konsolosu Sabine Sibel Cura Ölçüoğlu da katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Zafer Halk Oyunları Derneği tarafından sergilenen halk dansları gösterileri geceye renk kattı. Farklı kültürlerin buluştuğu programda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de dostluk ve dayanışma mesajları verildi.

Program kapsamında çocuklar, GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında hazırlanan interaktif eğitim alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinen çocuklar, hem öğretici hem de ilham verici bir gün geçirdi. Çocuklar ayrıca Teleferik A.Ş.'nin katkılarıyla teleferikle Uludağ'a çıkarak Bursa'nın doğal güzelliklerini yakından keşfetti.

Program kapsamında Ramada by Wyndham Bursa Çekirge ThermalHotel'de akşam yemeği organizasyonu gerçekleştirildi. SKAL Derneği'nin destekleriyle hayata geçirilen Bursa programı, Mudanya'da düzenlenen kahvaltı organizasyonu ve Mudanya Mütareke Evi Müzesi ziyaretiyle sona erdi.

Etkinlikler daha sonra İstanbul'da sürdü. Sultanahmet, Ayasofya ve Boğaz turu gibi şehrin simge noktalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Açık hava şenlikleri, gönüllüler, çocuklar ve LÖSEV ailesinin katılımıyla düzenlenen bando yürüyüşü ile farkındalık oluşturuldu.

LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Arzu Celalifer, 'Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuk kansere yakalanıyor ve lösemi en yaygın türlerden biri. Türkiye'de her yıl mayıs ayında düzenlediğimiz Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yılki temamız: 'Dünyada Lösemi ve Kanser Artıyor, Çocuklarımızı Korumalıyız.' Erken tanı, doğru tedavi ve güçlü toplumsal destekle çocuklarımızı koruyabiliriz' dedi.