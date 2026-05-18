Edirne'de Keşan Anadolu Lisesi mezunları bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Anadolu Lisesi Mezunlar Günü'ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Engin, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Anadolu Lisesi eski müdürleri, eski öğretmenler, halen görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve eski mezunlar katıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Engin, bir konuşma yaparak törene katılanlara teşekkür ederken, Engin'den sonra eski Okul müdürü Osman Başak ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'te mezunlar gününü kutladı. Kemik konuşmasında, Keşan Anadolu Lisesi'nden Mezunlar Derneği kurulması için bir öneride bulunarak bu konuda adım atılmasını istedi.

Program 21. Yıl mezunlarına temsili diplomalarının verilmesi, plaket töreni, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Daha sonra konuklara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.