SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek şehrin kültür sanat hayatına tekrardan kazandırılan Adapazarı Kültür Merkezi'nde ilk beyaz perde gösterimi gerçekleştirildi.

Yeni yüzüyle AKM'de ilk gösterim 'El Hamra'nın Mimarları' adlı belgesel oldu. Gösterim sonra ünlü İspanyol Yönetmen İsabelFernandezsinemaseverlerle söyleşide bir araya geldi. Belgeselin hikayesi, çekim aşamaları, Endülüs medeniyetine dair araştırmaları, sahnelerin izleyicilere vermek istediği mesaj gibi birçok konuyu izleyicilerle paylaştı.

Belgeseli hakkında konuşan ünlü yönetmen İsabelFernandez 'Komares Bahçelerindeki tüm okumaları ve Endülüs medeniyetinin kültürel mirasını izleyiciye aktarmak istedik. Aynı zamanda, Endülüs tarihinin ve Gırnata Birliği'nin düşüş sürecindeki en ihtişamlı dönemini göstermek istedik. Belgeselde bu ikilemi tüm açıklığıyla ortaya koymayı amaçladık' dedi.

Ünlü Yönetmen Fernandez, AKM'nin yeni yüzüne hayran kaldı. Salonları, teknik altyapını, tasarımını, ses ve görsel düzenlemelerini çok beğendiğini söyleyen Fernandez, 'Öncelikle, eserimin bu harika merkezin açılışını yapan film olarak seçilmesinden dolayı çok minnettarım.Böylesi bir merkezin bu şehir için çok kıymetli bir imkân olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük başkentler dışında kalan şehirlerde bu ölçekte ve nitelikte mekânlara çok sık rastlanmıyor' dedi.

Şehir hakkında da konuşan Fernandez 'Sakarya'da sanatın bu kadar ilgi görmesi beni gerçekten çok etkiledi. Belgesel gösterimine gösterilen yoğun ilgi ve izleyicilerin yaklaşımı benim için çok kıymetliydi. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Hem insanlarını hem de şehrin atmosferini çok beğendim. Kesinlikle tekrar geleceğim bir şehir' ifadelerini kullandı. Moderatörlüğünü Ömer Faruk Yeni'nin üstlendiği programda ünlü Yönetmen İsabelFernandez seyircilerden gelen soruları içtenlikle cevapladı.