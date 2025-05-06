Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıtlar devam ediyor.KONYA (İGFA) - Sporseverlerin ilgiyle beklediği 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dördüncüsü yapılacak maratonun Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarından birisi olmaya aday olduğunu söyledi.

Yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda sporseverin maratona gösterdiği ilginin her yıl artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Sağlıklı yaşamı teşvik etmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve Konya’mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu organizasyonu düzenliyoruz. ‘Hareketin merkezinde ol’ sloganıyla katılımcıları buluşturan bu büyük organizasyona kayıt süreci devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi ve tüm sporseverleri 18 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

3 KATEGORİDE YAPILACAK

Konya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında gerçekleşecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.

Maratonda elde edilecek gelir Selçuklu Otizimli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ne aktarılacak. Sporseverler, maratonla ilgili ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna “konyayarimaraton.com” adresinden ulaşabiliyor.