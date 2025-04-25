2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için İzmit Belediyesi yetkilileri, STK ve dernek temsilcileri ile ortak akıl toplantısında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - 15-16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde ikinci kez gerçekleşecek olan Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için ortak akıl toplantısı yapıldı. İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıya İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Nazım Gençtürk, Ercan Balseçen, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Misafirler, Kapanca Sokak Festivali ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirttiler.

“İZMİT’İN TARİHİ MEKANLARI VE KÜLTÜREL MİRASINI HALKA BULUŞTURMAK İSTEDİK”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, “Kocaeli’nin ilk ve tek sokak festivali hikayesi şöyle başladı. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in tarihi mekanları ve kültürel mirasını halkla buluşturmamız gerektiğini söyledi. Başkanımız, kentimizin müzik, sanat ve eğlence oldu unutulmaz bir festival yaşayalım dedi. İlkini gerçekleştirirken endişelerimiz vardı. Ama festival ile ilgili çalışmalara başladıktan sonra STK, dernek ve sanatçılarla yola çıktıktan sonra endişelerimiz kayboldu.

“KAPANCA SOKAK FESTİVALİNE ULUSLARARASI BİR ETİKET EKLEDİK”

3 gün dolu dolu bir festival süreci yaşadık. Şimdi ise festivalimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Üniversitelerin açık olmasından dolayı festivalimizi Eylül değil Mayıs ayına taşıdık. Kapanca Sokak Festivaline uluslararası bir etikette ekledik. Yurtdışından misafirlerimizde bizimle beraber olacaklar. Kentimize ülke içi ve dışından turistlerin gelmesini hedefliyoruz. Kapanca Sokak’ta açtığımız müzeler sayesinde birçok turisti bölgeye geliyor” dedi.

“BÖLGE İLERLEYEN YILLARDA ÇOK GELİŞECEK”

İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, “Başkanımız hep ortak akıla önem verdi. Ortak akıl üzerinde kente değer katma üzerinden çalışmalarımızı sürdürdük. Geçen sene bir araya geldiğimizde ilkiniz yapacağımız Kapanca Sokak Festivalinin heyecanını duyuyorduk. Bugün ise daha gururlu, inançlı ve güçlü olacağına inandığımız festivalin ikincisine hazırlanıyoruz. Geçen seneki yaptığımız festivalde bölge halkı STK’larımız çok güçlü bir şekilde katıldı. Bu sene daha güçlü bir Kapanca Sokak Festivalini hayata geçireceğimize inanıyorum. Bu bölge ilerleyen yıllarda çok gelişecek. Buna inanıyorum” dedi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.