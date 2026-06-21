Balıkesir Ayvalık'ta bu yıl 10.'su Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterilerine Sırbistan, KKTC ve Moldova'dan toplam 250 folklorcu katılarak kültürel bir şölen sundu.

BALIKESİR (İGFA) - Kırlangıç Yaşam Merkezi'yle, Altınova İskele Sahili'nde gerçekleştirilen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne Sırbistan'dan 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2, Moldova'dan 2 grup olmak üzere toplam 250 folklorcu katıldı.

10. Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri, farklı ülkelerin kültürlerini ve geleneksel danslarını Ayvalık'ta buluşturdu.

Festivalde sahne alan ekipler, geleneksel dansları ve rengârenk kostümleriyle izleyicilere kültürel bir şölen sunarken, farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan etkinlikler, Ayvalık'ın dört bir yanına taşıdı.

Vatandaşlar, birbirinden özel halk oyunları performanslarını ücretsiz olarak izleme fırsatı buldu.