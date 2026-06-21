2018 ile 2022 yılları arasında iki dönem boyunca İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürüten Özkan Yücel, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Yücel'in son yolculuğuna gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Hukuk mücadelesi, meslek örgütlerindeki çalışmaları ve kamuoyunda yakından takip edilen davalardaki görevleriyle tanınan Özkan Yücel, son olarak İZBETON kooperatif davasında yargılanan Tunç Soyer'in avukatlığını da üstleniyordu.

İzmir Barosu yayımladığı taziye mesajında, 'Önceki dönem Baro Başkanımız, yoldaşımız Av. Özkan Yücel'i kaybettik. Acımızı tarif edemiyoruz. Ailesinin, sevenlerinin, tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun' ifadeleri yer aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği de, Yücel'in hukuk mücadelesindeki dayanışmacı duruşuna dikkat çekerek, kaybın büyük bir üzüntü oluşturduğunu vurguladı.

İzmir Barosu binası önünde düzenlenen törenin ardından Özkan Yücel'in naaşı, meslektaşları ve sevenlerinin omuzlarında, cenaze aracı eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Hocazade Camii'ne götürüldü. Gözyaşları ve alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yücel'in naaşı, daha sonra Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1965 doğumlu Özkan Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. İzmir Barosu bünyesinde uzun yıllar Staj Eğitim Merkezi ve CMK Servisi gibi birimlerde eğitmen olarak görev yapan Yücel, 2010-2014 yılları arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2022 yılları arasında ise İzmir Barosu Başkanı olarak görev yaptı. Yücel, Türkiye Ceza Hukuku Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi idi.