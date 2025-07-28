TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil Kategorisi’nde Dinamik Sürüş ve Fren Testi Videosu ile Teknik Tasarım Raporu sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yarışların video ve rapor değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan takımlar, finalist olarak yarışmaya katılmaya ve pistte yarışmaya hak kazandı.

Hidromobil kategorisinde finalist olarak yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Takımlar, yarışma öncesindeki tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak yarış günlerinde piste çıkmaya hak kazandı.

Takımlar değerlendirme sonuçlarına KYS portalı üzerinden ulaşabiliyor.