İçişleri Bakanlığı, EUROPOL iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 'Baybaşin' suç örgütüne darbe vurulduğunu, şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda ve EUROPOL iş birliğiyle uluslararası çapta önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 'Baybaşin' suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı faaliyetleri hedef alındı.

Soruşturmanın, KOM Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, örgüt elebaşı H.F.B. ile yönetici konumundaki Ç.D.'nin suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, elde edilen gelirleri Diyarbakır'da bulunan iki şirket ile Aydın'daki gayrimenkuller üzerinden akladıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 9 şüpheliye ait şirket hisseleri, taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklara el konuldu.

Bakanlık açıklamasında, suç ve suçluyla mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası alanda da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, hiçbir suç örgütüne göz açtırılmayacağı ifade edilerek operasyonda görev alan tüm kurumlara teşekkür edildi.