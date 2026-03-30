Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı 1000 aile sağlığı merkezleri (ASM) yapılacağına ilişkin sözünü yerine getirmezken, 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı ASM'lerin de satışa çıkartılmasına tepki gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı'nın yeni Aile Sağlığı Merkezleri yapmak yerine mevcut arsaları satışa çıkardığını öne sürerek eleştirilerde bulundu. Dr. Kırımlı, iki yıl önce duyurulan hedefin önce 500 ASM projesine indirildiğini, sonrasında ise sürecin daha da geriye gittiğini savundu. 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla 27 ilde 55 arsa ve arazinin satışa çıkarıldığını hatırlatan Kırımlı, bu alanların bazılarında mevcut ASM'lerin bulunduğunu öne sürdü.

Aile Sağlığı Merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunulan yerler değil, aynı zamanda afet durumlarında toplanma alanı olarak da önemli olduğuna dikkat çeken Kırımlı, bu alanların satışa çıkarılmasını eleştirdi. Daha önce bu merkezlerin 'depreme dayanıklı ve güvenli alanlar' olarak tanımlandığını hatırlattı. Kırımlı, Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastanelerine ödenen kira yükü nedeniyle elindeki arsaları sattığını iddia ederek, 'Şehir hastanelerine ayrılan kaynaklarla çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi yapılabilir' ifadelerini kullandı.

Özellikle deprem bölgesine de dikkat çeken Kırımlı, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağlık hizmetlerinin hâlâ konteynerlerde sürdürüldüğünü, buna rağmen bu illerde de arsa satışlarının gündeme geldiğini söyledi.

İstanbul Kadıköy örneğini de paylaşan Kırımlı, ilçede 33 ASM'den 7'sinin kentsel dönüşüm nedeniyle hizmet veremez durumda olduğunu belirtti. Buna karşın bölgede yeni ASM yapımı için yer bulunamadığı yönünde yanıtlar alındığını ifade eden Kırımlı, satışa çıkarılan arsaların bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduğunu dile getirdi. Dr. Kırımlı, açıklamasında mevcut durumun sağlık hizmetleri açısından risk oluşturduğunu savunarak, yeni merkezlerin hızla inşa edilmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.