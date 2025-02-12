Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Balkan ruhunu Edirne’de yaşatan Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, muhteşem bir final gecesi ile sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin destekleri ile Trakya Üniversitesi Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali’nin Gala Gecesi etkinliğinde, halk oyunları ekiplerinin birbirinden başarılı performansları, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in ev sahipliğinde, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen final gecesine Vali adına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İdare Mahkemesi Başkanı Selim Albayrak, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Bulgaristan Plovdiv Dans ve Sanat Akademisi Rektörü Prof. Milço Vasilev, Rektör Yardımcısı ve Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Koordinatörü Prof. Dr. Eylem Bayır ile il protokolü ve Balkan ülkelerinden çok sayıda konuk katıldı.

Trakya Üniversitesi Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Sanat Yönetmeni Murat İçkır, halk oyunlarının kökeninden bahsederek ait olduğu toplumun geleneksel kültürünü yansıttığını ve taklitle başlayıp günümüzde sanat formuna ulaşmış olduğunu söyledi. İçkır, ayrıca dünyanın en özel kentlerinden biri olarak tanımladığı Edirne’de, halk oyunları ekiplerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, halk oyunlarının müzikle birlikte bir milletin tarihini, acılarını, sevinçlerini, kültür değerlerini dünden bugüne, bugünden yarına taşıyan özgün bir ifade biçimi ve sanat eseri olduğunu söyledi. İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlenen gösteride topluluklar, Balkanlara özgü birbirinden keyifli halk oyunlarını sergiledi.

Program; Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan gelen 21 halk oyunları ekibinin gösterilerin ardından sona erdi.