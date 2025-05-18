Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğini artırmak amacıyla 22-23 Mayıs’ta İstanbul’da “Uluslararası Aile Forumu” düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - “Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla, aile odaklı politikaların güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle düzenlenecek forum, 26 ülkeden aileden sorumlu bakanların katılımıyla, ‘aile diplomasisi’ alanında uluslararası diyaloğun güçlenmesine katkı sağlayacak.

Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yapacağı forumda; aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi kritik başlıklar ele alınacak.

⁠KAPANIŞ OTURUMUNA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Forumun kapanış oturumu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Uluslararası Aile Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katılımcılarla bir araya gelecek.

FARKLI TEMALARDA 4 PANEL YAPILACAK

Forum kapsamında “Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar” konulu Bakanlar Oturumunda bakanlar aileye dair küresel sorunları ele alacak.

Ayrıca “Son Derece Kârlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli”, “Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile”, “Ekranlar Çağında Aile Olmak” ve “Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Söz konusu panellerde, aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

Forum kapsamında ayrıca “Aileden İlham Alan Girişimciler” fuarı da gerçekleştirilecek.