Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla hazırlanan Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi. Sistem, 730 veri katmanıyla dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurul Kararı kapsamında önemli bir adım atıldı.

20 Ocak 2026 tarihli kararla, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelinde coğrafi verilerin daha etkin, standart ve paylaşılabilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenen Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi, toplam 730 coğrafi veri katmanından oluştu. Bu katmanlar; şehircilik, altyapı, çevre, afet yönetimi, ulaşım ve enerji gibi birçok alanda veri bütünlüğünü sağlayacak şekilde tasarlandı.

Bu sistemle birlikte kamu kurumları arasında veri paylaşımının hızlandırılması, mükerrer veri üretiminin önüne geçilmesi ve karar alma süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlandı.

Ayrıca coğrafi verilerin tek merkezden yönetilmesiyle dijital dönüşüm sürecine de önemli katkı sağlanması bekleniyor.

