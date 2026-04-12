Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 846 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Bilecik genelinde denetim ve operasyonların artarak devam edeceği belirtilirken, güvenlik güçlerinin kaçakçılara asla göz açtırmayacağı ifade edildi.