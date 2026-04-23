TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan mesajında millî egemenlik ve çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekti. Gün kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programlar da belli oldu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile devlet erkanın da hazır bulunduğu törende Kurtulmuş, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu özel günün hem milli egemenliğin ilanı hem de çocuklara armağan edilen eşsiz bir bayram olduğunu ifade etti.

Çocuklara seslenen Kurtulmuş, 'Bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir' dedi. Mesajında egemenliğin millete ait olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, siyasetin ve Meclis'in de millet iradesiyle anlam kazandığını belirtti. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'in kurucu kadrolarını, şehitleri, gazileri ve geçmişten bugüne tüm milletvekillerini saygı ve minnetle andı.

106. YIL RESEPSİYONU SAAT 18.00'DE

Öte yandan 23 Nisan programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TRT 48'inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katılacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ise TBMM'nin 106'ncı açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlenecek.

Saat 18.00'de gerçekleştirilecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.