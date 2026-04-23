Hakkındaki 'örgüt kurma' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Nisan 2026 tarihli kararla verilen tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Adıgüzel'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, sürecin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulandı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2047046175375909165

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

1985 yılında mali müşavir bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Siyasi hayatına 2008 yılında CHP Ataşehir Gençlik Kolları'nda başladı. 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin kurucu başkanı olarak seçildi. 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlendi. Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den milletvekili adayı olarak belirlendi. Aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı.

2019 İstanbul seçimlerinde yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle, 2020 yılında JCI Türkiye tarafından 'Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci' arasında gösterildi.

İleri düzeyde İngilizce bilen Adıgüzel, teknolojiye ve yenilikçi projelere duyduğu ilgiyle tanınmaktadır. Evli ve bir çocuk babası Adıgüzel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi çeşitli kuruluşlara üyedir.