ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik yerli ve millî savunma sanayii projelerinde önemli gelişmeler olduğu bildirildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü denizaltı 'Muratreis'in 17 Nisan'da Türk bayrağı çekilmesinin ardından 20 Nisan'da ilk seyrine çıktığı duyuruldu.

Deniz Kuvvetleri için yürütülen yerli kıyı römorkörü projesinde de ilerleme kaydedildi.

Gökırmak 23 Şubat'ta, Fırat 24 Mart'ta, Dicle ise 15 Nisan'da denize indirilirken, projenin son gemisi Seyhan'ın inşasının sürdüğü ve yakın zamanda denize indirileceği belirtildi.

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları da devam ediyor.



Bu arada Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından hafta içinde çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığı, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik keşif ve haberleşme sistemlerinin Kara Kuvvetleri'ne, anti-jam uydu konumlama sistemlerinin ise Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği açıklandı.

Öte yandan, MKE ve ASFAT'ın Malezya'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı ve Konferansı'na katıldığı, fuarda üst düzey temaslar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çok sayıda yeni sistemin ilk kez tanıtılacağını da duyurdu.

Fuarda ENFAL-17 füzesi, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, URAN ve BOZKIR silah sistemleri ile ATTİLA obüsü ve ALPAY-2 gibi platformların sergileneceği belirtildi.