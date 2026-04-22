ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere ittifakın gündemindeki başlıklar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrarsız ortamın NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Ankara Zirvesi'nde bu dayanışmayı güçlendirecek ve ittifakın krizlere karşı hazırlıklılığını artıracak kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin savunma sanayii alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle hava savunma sistemleri başta olmak üzere müttefik ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Trans-Atlantik bağın korunmasının kritik önemde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, NATO'nun Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin savunma girişimlerinden dışlanmasının doğru olmayacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin bölgesel krizlerde izlediği diplomasi trafiğine de değinildi. Erdoğan, İran'a yönelik saldırılar sonrası Türkiye'nin barış ve diplomasi tarafında yer aldığını vurgularken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için müzakerelerin yeniden canlandırılması yönünde çaba gösterdiklerini söyledi.

