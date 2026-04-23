TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle doğum izni uzatıldı, çocukların dijital güvenliği artırıldı ve sosyal hizmetlerde önemli adımlar atıldı. Aile ve çocuklara yönelik yasalaşan yeni düzenlemenin detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemeler, aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler içeriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğum izni sürelerinden dijital güvenliğe kadar birçok alanda yeni adımlar atıldı.

Yeni yasayla birlikte çalışan annelerin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Ayrıca 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelere 8 haftalık ek izin hakkı tanındı.

Düzenleme kapsamında çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik önlemler de artırıldı.

Özellikle 15 yaş altı çocukların sosyal medya ve oyun platformlarında daha güvenli bir şekilde yer alabilmesi için sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına yeni yükümlülükler getirildi.

Öte yandan, okul, kreş ve yurt gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışan personel için de yeni kurallar getirildi.

Buna göre, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin bu tür kurumlarda çalışması yasaklandı.

Sosyal hizmetler alanında ise köklü kurumlardan Darülaceze'nin faaliyetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle Darülaceze hizmetlerinin 81 ilde daha etkin hale getirilmesi sağlanacak.

Bakanlık, söz konusu yapılan düzenlemelerin aileyi güçlendirmeyi, çocukların güvenliğini artırmayı ve sosyal devlet anlayışını pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı.