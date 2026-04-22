Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftalık faaliyetlerinde terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye sahasındaki operasyonlara ilişkin dikkat çeken veriler paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarına ilişkin son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Ayrıca kalıcı güvenliğin sağlanması amacıyla sınır hattı ve operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Suriye harekât alanlarında yürütülen faaliyetler kapsamında ise önemli bir aşamaya gelindiği ifade edildi. Menbiç bölgesinde tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin imha edildiği, son bir haftada etkisiz hale getirilen 5 kilometrelik tünelle birlikte toplam imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Hudut güvenliği faaliyetlerine de değinilen açıklamada, son bir haftada yasa dışı yollarla sınır geçişi yapmaya çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişinin yakalandığı, 1.552 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği kaydedildi.

Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 2 bin 232'ye, engellenen kişi sayısının ise 24 bin 169'a ulaştığı belirtilirken, sınır güvenliğine yönelik tedbirlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.