17-18-19 Temmuz tarihlerinde 9'uncusu düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin sporcuyu Uludağ'da buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin önemli patika koşusu organizasyonlarından Uludağ Premium Ultra Trail için geri sayım başladı.

Mint Organizasyon tarafından 17-18-19 Temmuz tarihlerinde 9'uncusu düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 'Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!' sloganıyla bu yıl da yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin sporcuyu Uludağ'da buluşturacak.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğundaki organizasyonda katılımcılar, iki gün boyunca Uludağ'ın ormanları, zirveleri, yaylaları ve tarihi rotalarında koşarak hem doğayla iç içe bir deneyim yaşayacak hem de zorlu parkurlarda derece elde etmek için mücadele verecek.

18 Temmuz Cumartesi günü 70K, 42K, 30K ve 16K yarışlarının startı verilecek. Organizasyon, 19 Temmuz Pazar günü 6K parkuru ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu'nun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

5 PARKURDA ZORLU MÜCADELE

Organizasyonda 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkur yer alacak. Farklı seviyelerde hazırlanan etaplar sayesinde hem deneyimli ultra maraton sporcuları hem de patika koşusuna yeni başlayanlar yarışma fırsatı bulacak.

Uludağ Premium Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarma'nın katkılarıyla gerçekleşecek. Uludağ Premium'un isim sponsoru olduğu yarış, Anadolu Sigorta, Asics ve Bursa Teleferik'in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye ve Herbalife'ın destekleriyle koşulacak. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer alacak.

25 ÜLKEDEN SPORCULAR ZİRVE İÇİN KOŞACAK

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Polonya, İsveç, İran, Gürcistan, İsviçre, Belçika, Hollanda, Romanya ve Norveç gibi dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve amatör koşucular, Uludağ'ın zirve mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, Saitabat, Kürekli ve Softaboğan Şelaleleri'nin serin suları, Zeyniler Köyü'nün tarihi dokusu, Keşiş Tepesi (2.486 m), Buzul Gölleri ve Uludağ Zirvesi (2.543 m) hattında gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail, nadir endemik bitki türlerinin açtığı Alpin çayırlara kadar uzanan zengin bir coğrafyada koşulacak.

Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl katılımcılara yenilik sunmaya devam ediyor.

Bu yıl yenilenen 70K parkurunda sporcular, Uludağ zirvesini ilk defa geçecek, 42K parkurunda ise küçük zirve bölgesini görecek.

Uludağ Premium Ultra Trail'e katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci 1 Temmuz'da sona erecek.